BAE Systems Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Bae liegt mit 19,66 unter dem Branchendurchschnitt von 37 in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche. Dadurch erscheint die Aktie auf den ersten Blick preisgünstiger und wird daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien als "gut" bewertet.

Die Stimmungslage rund um die Aktie von Bae wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einem insgesamt "guten" Rating hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen sprachen die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Bae. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit einem "gut" bewertet.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Bae-Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "guten" Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "gut" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich damit eine "gute" Einschätzung für das Anleger-Sentiment sowie die technische Analyse der Bae-Aktie.

