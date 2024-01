BAE Systems Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Bae-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 1003,61 GBP verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 1110,5 GBP, was einem Anstieg um 10,65 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1071,41 GBP wird analysiert, wobei der letzte Schlusskurs bei +3,65 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurze Sicht. Zusammenfassend erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage der einfachen Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger rund um die Bae-Aktie basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 12 Tagen war das Stimmungsbarometer positiv, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Insgesamt neutral eingestellt waren die Anleger an zwei Tagen. Aktuell sind die Anleger weiterhin hauptsächlich an positiven Themen interessiert, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Automatische Analysen zeigen, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" verzeichnete die Bae-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 62,51 Prozent, was 53,13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 8,27 Prozent, wobei Bae aktuell um 54,25 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

Analysten schätzen die Bae-Aktie langfristig als "Gut"-Titel ein, wobei von 18 Analysten 2 eine positive Bewertung abgaben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 0 GBP, was einer "Schlecht"-Einstufung entspricht. Auf Basis der Analystenschätzungen wird daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung vergeben.