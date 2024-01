BAE Systems Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe für Investoren. Neben Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild im Internet entscheidend. Die Anzahl der Beiträge sowie die Veränderung der Stimmung über einen längeren Zeitraum geben Aufschluss über die Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von Bae ergab unsere Untersuchung, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität unterdurchschnittlich war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher gut, was zu einem "Gut"-Rating führte. Somit erhält die Aktie von Bae bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In der technischen Analyse ergibt sich bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +14,3 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +6,1 Prozent, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Bae-Aktie ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bae liegt bei 70, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 28, was als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Bae daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Eine Stimmungsanalyse basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Die Diskussion drehte sich hauptsächlich um positive Themen, ohne negative Diskussionen zu verzeichnen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Bae daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Bae von der Redaktion in Bezug auf die verschiedenen Kategorien ein "Gut"-Rating.