BAE Systems +5,7%: Aktie jetzt noch schnappen?

Die Aktie des Rüstungsherstellers BAE Systems (WKN: 866131) springt am Mittwoch um +5,72% nach oben und schiebt sich mit 11,55 € in Richtung des 12-Monats-Hochs bei 11,90 €. Doch was steckt hinter dem Kurssprung? Und ist es jetzt zu spät, noch bei der Aktie einzusteigen?