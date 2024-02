BAE-Investoren können es immer noch nicht glauben

Weitere Suchergebnisse zu "BAE Systems Plc.":

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Bae-Aktie 2 Mal eine positive Bewertung gegeben, während sie keine neutrale oder negative Bewertung vergeben haben. Langfristig betrachtet erhält die Aktie daher von institutionellen Analysten das Rating "Gut". Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor, aber die Analysten haben den aktuellen Kurs von 1242 GBP im Blick. Basierend darauf erwarten sie eine negative Entwicklung von -100 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 0 GBP. Diese Entwicklung wird als "Schlecht" bewertet, was insgesamt zu einer positiven Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

In Bezug auf fundamentale Analyse gilt die Bae-Aktie als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 19,66 insgesamt 47 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 37,26 im Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung". Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Bewertung "Gut".

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation bezüglich Bae hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Bae, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Bae 2,99 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert von 3,97 Prozent. Daher erhalten sie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Bae-Aktie erhält also insgesamt positive Bewertungen in Bezug auf ihre langfristige Entwicklung von institutionellen Analysten und fundamentaler Analyse, während die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien neutral ausfallen.