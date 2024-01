BAE Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Weitere Suchergebnisse zu "BAE Systems":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell weist die Bae-Aktie einen RSI-Wert von 15,91 auf, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und daher als "Gut" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), zeigt sich ein Wert von 30, was als "Neutral" interpretiert wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI eine Einstufung als "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für die Bae-Aktie. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene. Die technische Analyse ergibt ebenfalls positive Signale, mit einem Schlusskurs von 1155,5 GBP am letzten Handelstag, was einem Unterschied von +14,3 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 1081,05 GBP einen positiven Trend, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten gibt. Ebenso zeigen die Diskussionen der Anleger kein signifikant erhöhtes Interesse an der Bae-Aktie. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine positive Einschätzung für die Bae-Aktie, mit "Gut"-Bewertungen in Bezug auf den RSI, die Anleger-Stimmung und die technische Analyse. Lediglich in Bezug auf das Sentiment und den Buzz erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.