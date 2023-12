BAE Aktie: Der ganz große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "BAE Systems":

Die Dividendenrendite von Bae beträgt derzeit 2,99 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,41 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Das Anleger-Sentiment für Bae war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit 12 Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. Die Anleger zeigen auch in den letzten Tagen vor allem Interesse an positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) berücksichtigt, und Bae hat hier mit einem Wert von 19,66 eine deutlich günstigere Bewertung als der Branchendurchschnitt von 32,62, was zu einer Unterbewertung führt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Bae langfristig eine starke Aktivität und eine stabile Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.