BAE Aktie: Kaum zu glauben!

Die Bae-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen eine Abweichung von +6,67 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 1065 GBP. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 1068,39 GBP, was nahe dem letzten Schlusskurs (-0,32 Prozent) liegt. Somit wird die Bae-Aktie in diesem Fall mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Bae-Aktie zeigt vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien. In den vergangenen Tagen war jedoch weder eine starke Beschäftigung mit positiven noch negativen Themen festzustellen. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bae liegt bei 33,81, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Somit wird die Bae-Aktie in dieser Kategorie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat die Bae-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +57,86 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag die Performance um 57,17 Prozent höher. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

