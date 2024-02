BAE Aktie: Es wird konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "BAE Systems Plc.":

Die BAE Systems plc hat eine Dividendenrendite von 2,99 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,28 Prozent. In der Kategorie Dividende erhält die BAE-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund dieser Differenz.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die BAE Systems plc eine Rendite von 62,51 Prozent erzielt, was mehr als 60 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 1,6 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnete, liegt die BAE-Aktie mit 60,91 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser starken Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die BAE-Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die BAE-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating erhält. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen des letzten Schlusskurses, was auf eine gute Performance hinweist.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der BAE Systems plc bei 19,66, was unter dem Branchendurchschnitt von 37,12 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.