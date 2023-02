BACCARAT HOTEL DUBAI WIRD 2026 ERÖFFNET

Miami (ots/PRNewswire) -SH Hotels & Resorts, das von Barry Sternlicht, dem Visionär des Gastgewerbes und CEO der Starwood Capital Group, gegründete Unternehmen für Hotelmarkenführung, gab heute Pläne bekannt, in Dubai, dem Zentrum des Gastgewerbes im Nahen Osten, mit der Eröffnung des Baccarat Hotel & Residences Dubai im Jahr 2026 einen neuen Standard für Glamour und Luxus zu setzen. Das Hotel ist Teil eines neuen, gemischt genutzten Ultra-Luxus-Projekts in Downtown Dubai mit Blick auf das höchste Gebäude der Welt, den berühmten Burj Khalifa.Die sich verjüngenden Zwillingstürme des vom weltbekannten Architekturbüro Studio Libeskind entworfenen Gebäudes werden ein Luxushotel der Weltklasse mit Full-Service-Branded-Residences kombinieren. Die schimmernden Glasfassaden der Gebäude, in denen sich Wüstensand, Meer und Sonne spiegeln, erinnern an den exquisiten Glanz des Hauses Baccarat, das seit mehr als zwei Jahrhunderten für zeitlose Kunstwerke steht, die von Königen, Königinnen, Maharadschas, Film- und Rockstars gesammelt werden.„Wir freuen uns, Partner bei der Entwicklung dieses außergewöhnlichen Hotels und der Residenzen an einem der beliebtesten Reiseziele der Welt zu sein", sagt Barry Sternlicht, Chairman von SH Hotels & Resorts.„Die Marke Baccarat zelebriert die Qualität des Lichts, und die Sonne ist wohl nirgendwo spektakulärer als im Nahen Osten. Unsere Handwerker werden daran arbeiten, ein spektakuläres Anwesen zu schaffen, das seinen Platz unter den meistverehrten Adressen der Welt einnehmen wird. Wir freuen uns auf die strahlende Zukunft dieses Projekts."Das Projekt wird vom neu gegründeten regionalen Team von SH Hotels & Resorts in London unter der Leitung von Robert Koren betreut, der kürzlich zum SVP und Area Managing Director für Europa, den Nahen Osten und Afrika ernannt wurde. Diese jüngste Entwicklung unterstreicht das anhaltende Engagement von SH Hotels & Resorts, das Wachstum des Unternehmens in der Region voranzutreiben.„Unser Debüt in Dubai markiert eine aufregende neue Etappe in der Entwicklung der Marke Baccarat", erklärte Raul Leal, Chief Executive Officer von SH Hotels & Resorts. „Wir schaffen eine neue Identität in einer bereits bemerkenswerten Region und wir sind sicher, dass das Hotel ein einzigartiges, unvergessliches und luxuriöses Erlebnis in Dubai sein wird."„In das Außergewöhnliche zu investieren, ist der Schlüssel zu unserer Mission, und das Baccarat Hotel passt zweifellos in diese Vision", sagte Abdulla Binhabtoor, Chief Portfolio Management Officer, Shamal Holding. „Wir freuen uns sehr, diese Marke nach Dubai bringen zu können, einem Markt, dem Gastfreundschaft und großartige Erlebnisse nicht fremd sind, denn Baccarat ist eine der wertvollsten Marken im Luxussektor. Wir sind sicher, dass dieses Projekt mit gemischter Nutzung sowohl für Einheimische als auch für Besucher ein begehrtes Ziel sein wird und zur Vision des Landes beiträgt, Dubai zu einem der besten Orte der Welt zum Leben, Arbeiten und Wohnen zu machen."Die zentrale Lage im Herzen von Downtown Dubai bietet den Gästen bequemen Zugang zum neuen und alten Dubai, einschließlich der ikonischen Wolkenkratzer und der farbenfrohen kulturellen Attraktionen einer ehrwürdigen Hafenstadt. Vom Panoramablick auf den Burj Khalifa und den Dubai Frame über das Al Fahidi Fort bis zum Dubai Creek, auf dem nach wie vor viele alte Holzboote und Fähren verkehren, bietet Dubai eine einzigartige Vielfalt an Erlebnissen, die immer wieder beeindrucken.Das Hotel verfügt über 144 Gästezimmer, ein Drittel davon Suiten, sowie 49 private Residenzen der Marke Baccarat, die vom Londoner Designstudio 1508 entworfen wurden, das weltweit für seine subtilen und ausdrucksstarken Neuinterpretationen der lokalen Designsprache bekannt ist. Das Angebot an Speisen und Getränken umfasst einen formellen Speisesaal mit Sitzgelegenheiten im Innen- und Außenbereich, private Speiseräume, eine informelle Bar am Pool und einen Grand Salon, in dem morgens Gebäck, nachmittags Tee und abends Champagner und Wein serviert werden.Das Baccarat Hotel Dubai wird von der Shamal Holding kontrolliert und entwickelt, einer diversifizierten Investmentfirma, die sich auf das Außergewöhnliche spezialisiert hat. Nach seiner Eröffnung im Jahr 2026 wird das Baccarat Hotel Dubai ein Maß an Eleganz und Opulenz bieten, das das unvergleichliche Erbe und Know-how des Hauses Baccarat, des ultimativen Symbols französischer Lebensfreude, widerspiegelt.Informationen zu Baccarat Hotels & ResortsBaccarat Hotels & Resorts wurde 2015 in New York eröffnet und ist das erste Hotel und weltweite Flaggschiff der mehr als 250 Jahre alten Kristallmarke Baccarat. Direkt gegenüber dem Museum of Modern Art und nur wenige Schritte von den legendären Einkaufsmöglichkeiten der Fifth Avenue entfernt, wurden die 114 exquisit ausgestatteten Gästezimmer und Suiten so gestaltet, dass sie mit luxuriösen Oberflächen und handwerklicher Liebe zum Detail die Sinne verwöhnen. Der Name Baccarat ist seit Langem ein Synonym für Königshäuser: Könige und Königinnen, Sultane und Zaren, Mogule und Stars von heute. Die glitzernden Kunstwerke zeichnen sich durch ihre Eleganz und Authentizität aus und werden bei den opulentesten Festmahlen und Feierlichkeiten eingesetzt. Baccarat überträgt seine Essenz in die zeitgenössische Kultur und zollt gleichzeitig seiner Geschichte Tribut. Das Baccarat Hotel New York wurde mit den prestigeträchtigen Forbes Five Star und AAA (American Automobile Association) Five Diamond Awards ausgezeichnet. Derzeit werden Projekte in Brickell (Miami), Florenz, Riad und Rom entwickelt. Weitere Informationen finden Sie auf www.baccarathotels.comInformationen zu SH Hotels & ResortsSH Hotels & Resorts, eine Tochtergesellschaft der globalen privaten Investmentgesellschaft Starwood Capital Group, ist ein nachhaltiges Unternehmen für Hotelmarkenführung, das 1 Hotels betreibt, eine von der Natur inspirierte Lifestyle-Marke, die 2015 mit Immobilien in South Beach und Manhattan in den Markt eintrat und nun Brooklyn Bridge, West Hollywood, Sanya (China), Toronto und kürzlich eröffnete Objekte in San Francisco und Nashville sowie weitere, in der Entwicklung befindliche Projekte in Hanalei Bay, Cabo San Lucas, Paris, London, Elounda Hills (Kreta), Austin, Kopenhagen, Riad und Melbourne umfasst; Baccarat Hotels & Resorts, eine Luxusmarke, die im März 2015 mit der Eröffnung ihres Vorzeigeobjekts in New York ihr Debüt feierte und Projekte in Brickell (Miami), Florenz, Riad und Rom in der Entwicklung hat; und Treehouse Hotels, eine Marke, die 2019 ihre Premiere in London feierte und Projekte in Manchester, Sunnyvale, Brickell (Miami) und Riad in der Entwicklung hat. Mit seiner Expertise in den Bereichen Marketing, Design, Betrieb und Technologie ist SH Hotels & Resorts die treibende Kraft hinter einigen der innovativsten und dynamischsten Hotelmarken der Welt. Weitere Informationen finden Sie auf www.shhotelsandresorts.comInformationen zu Shamal HoldingDie in Dubai gegründete Shamal Holding ist eine diversifizierte Investmentgesellschaft, die durch ein einzigartiges Portfolio von Investitionen, Erfahrungen und Vermögenswerten das Außergewöhnliche kultiviert. Die Investitionen, die wir tätigen, werden strategisch ausgewählt und sorgfältig gepflegt und spiegeln Dubais Ehrgeiz, Geist und Energie wider.Unser Immobilienportfolio umfasst Master Communities, Stadtteile, Residenzen, Einzelhandelszentren und Gewerbeflächen. Mit einzigartigen Entwicklungen wie Dubai Harbour und Nad Al Sheba Gardens helfen wir, Potenziale zu realisieren. Wir investieren in eine breite Palette von Immobilien, Franchiseunternehmen und Betrieben im gesamten Gastgewerbe, von der Luxus- und Premiumhotellerie bis zu erschwinglichen Erlebnissen, mit herausragenden nationalen und internationalen Marken wie Five Guys, Jumeirah Zabeel Saray und Hart Shoreditch Hotel London sowie Curio Collection by Hilton. Als Eigentümer einiger der einzigartigen und symbolträchtigsten Freizeit- und Unterhaltungsattraktionen in Dubai bieten wir jeden Tag außergewöhnliche Erlebnisse. 