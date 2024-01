B2holding ASA Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Anleger: Die Stimmung unter den Anlegern wird durch Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt beeinflusst. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über B2 Impact Asa diskutiert. An fünf Tagen war die Stimmung positiv, es gab keine negativen Diskussionen. An einem Tag war die Stimmung größtenteils neutral. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird B2 Impact Asa auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit "Gut" bewertet.

Technische Analyse: Die trendfolgenden Indikatoren geben Aufschluss darüber, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der auf den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet wird. Der 200-Tage-Durchschnitt für die B2 Impact Asa-Aktie beträgt derzeit 7,05 NOK, während der letzte Schlusskurs bei 7,25 NOK liegt, was einer Abweichung von +2,84 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,08 NOK, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,4 Prozent). Daher erhält die B2 Impact Asa-Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird B2 Impact Asa auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Sentiment und Buzz: Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie ermöglichen. Bei B2 Impact Asa gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage, daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält B2 Impact Asa daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Bei B2 Impact Asa liegt der RSI bei 48,72, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 45,26 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für B2 Impact Asa.