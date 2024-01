B2holding ASA Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. B2 Impact Asa wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 43,86 Punkten, was bedeutet, dass die B2 Impact Asa-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 41,37, was auch bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ebenfalls mit "Neutral" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die B2 Impact Asa-Aktie beträgt 7,05 NOK. Der letzte Schlusskurs liegt mit 7,28 NOK auf ähnlichem Niveau, was eine Abweichung von +3,26 Prozent im Vergleich bedeutet. Auf dieser Basis erhält B2 Impact Asa eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,11 NOK, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,39 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend wird B2 Impact Asa auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage bei B2 Impact Asa festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um B2 Impact Asa. In den vergangenen zwei Wochen häuften sich die positiven Meinungen und auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daraus ergibt sich die Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Insgesamt ist die Aktie von B2 Impact Asa bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.