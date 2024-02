B2holding ASA Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für B2 Impact Asa wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 43,48 Punkten, was darauf hinweist, dass B2 Impact Asa weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 41,11 keine Anzeichen von Überkauftheit oder Überverkauftsein. Daher erhält das Wertpapier in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte bei B2 Impact Asa eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies zeigt sich in positiven Auffälligkeiten und einer höheren Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien. Daher wird dieses Kriterium mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für B2 Impact Asa ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt besonders mit den positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat. Dieser Umstand führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der B2 Impact Asa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert beträgt aktuell 7,06 NOK, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 7,6 NOK liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine andere Bewertung und zwar ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die B2 Impact Asa-Aktie in der einfachen Charttechnik daher ein "Gut"-Rating.