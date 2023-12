B2holding ASA Aktie: Grund zur Sorge?

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bildet die Diskussion und Interaktion der Marktteilnehmer in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über B2 Impact Asa diskutiert, an sechs Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen die Anleger vor allem Interesse an positiven Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Dieser liefert einen Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig verwendet wird. Betrachtet man den 7-Tage-RSI von B2 Impact Asa, liegt dieser momentan bei 37,84 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, zeigt mit einem Wert von 43,12, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält B2 Impact Asa daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die charttechnische Entwicklung einer Aktie kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der B2 Impact Asa-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 7,05 NOK, was nahe dem letzten Schlusskurs von 7,35 NOK liegt (Unterschied +4,26 Prozent), wodurch die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet wird. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt (7,07 NOK) nahe dem letzten Schlusskurs (+3,96 Prozent Abweichung), wodurch die B2 Impact Asa-Aktie auch hier mit einem "Neutral"-Rating bedacht wird. In Summe wird die B2 Impact Asa-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei B2 Impact Asa festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Zusammengefasst erhält B2 Impact Asa daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.