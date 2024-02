B2Gold Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Analystenbewertung: In den letzten zwölf Monaten liegen für B2gold 5 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten vor, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Im vergangenen Monat gab es 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Empfehlungen. Somit wird die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 5,83 CAD, was einem Potenzial von 72,49 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertungen erhält die B2gold-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei B2gold aktuell 4, was eine positive Differenz von +1,4 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält B2gold eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

Relative Stärke-Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für B2gold liegt der RSI7 bei 48,65 Punkten, was eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 66,28 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält das B2gold-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Fundamentalanalyse: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von B2gold liegt mit 10,89 unter dem Branchendurchschnitt von 337, was die Aktie als "günstig" erscheinen lässt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält B2gold eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt wird die B2gold-Aktie von Analysten positiv bewertet, sowohl hinsichtlich der Dividendenpolitik als auch der fundamentalen Kriterien. Es wird erwartet, dass die Aktie in Zukunft eine positive Entwicklung nehmen könnte.

