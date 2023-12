Azure Power Global Aktie: Das darf nicht wahr sein!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten für die Aktie von Azure Power Global 0 Mal eine positive Einschätzung, 0 Mal eine neutrale Einschätzung und 1 Mal eine negative Bewertung vergeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Schlecht" eingestuft. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Azure Power Global vor, aber die Analysten haben den aktuellen Kurs von 1,25 USD im Blick. Basierend darauf erwarten sie eine Entwicklung von 220 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 4 USD fest, was als positive Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten eine neutrale Stufe.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der allgemeinen Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Meinungen zu Azure Power Global in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Azure Power Global diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt schüttet Azure Power Global derzeit niedrigere Dividenden aus. Der Unterschied beträgt 4,63 Prozentpunkte (0 % gegenüber 4,63 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Schließlich ergibt der Branchenvergleich des Aktienkurses, dass Azure Power Global in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -86,8 Prozent erzielt hat, was mehr als 92 Prozent unter dem Durchschnitt der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche liegt. Die durchschnittliche Rendite dieser Branche in den letzten 12 Monaten beträgt 4,72 Prozent, und auch hier liegt Azure Power Global mit 91,52 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt dazu, dass die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating erhält.