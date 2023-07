Azure Power Global Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Per 14.07.2023, 21:27 Uhr wird für die Aktie Azure Power Global am Heimatmarkt New York der Kurs von 1.69 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Versorgungsunternehmen".

Unsere Analysten haben Azure Power Global nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Azure Power Global-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 3,61 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (1,69 USD) deutlich darunter (Unterschied -53,19 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Sell" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (2,07 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-18,36 Prozent), somit erhält die Azure Power Global-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Die Azure Power Global-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Sell"-Rating versehen.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Azure Power Global erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -86,8 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche sind im Durchschnitt um 3,1 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -89,9 Prozent im Branchenvergleich für Azure Power Global bedeutet. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,1 Prozent im letzten Jahr. Azure Power Global lag 89,9 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Azure Power Global. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 57,41 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Azure Power Global momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Azure Power Global auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 65,12). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. Azure Power Global wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.