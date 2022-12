Azure Power Global Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Azure Power Global weist am 16.12.2022, 08:18 Uhr einen Kurs von 5.16 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Versorgungsunternehmen" geführt.

Azure Power Global haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 23347,5 und liegt mit 57679 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler) von 40,41. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Azure Power Global auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") liegt Azure Power Global mit einer Rendite von -75,65 Prozent mehr als 84 Prozent darunter. Die "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 7,89 Prozent. Auch hier liegt Azure Power Global mit 83,55 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Azure Power Global ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Azure Power Global-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 33,93, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 51,98, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

