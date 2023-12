Azure Power Global Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Azure Power Global wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, ergibt insgesamt eine negative Einschätzung, da 0 Kaufempfehlungen, 0 neutrale und 1 Verkaufsempfehlung vorliegen. Es gab keine Updates von Analysten für Azure Power Global im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Azure Power Global liegt bei 4 USD, was einem potenziellen Anstieg um 220 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut" auf Basis der Analysten-Untersuchung und insgesamt die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden besonders positive Diskussionen über Azure Power Global geführt, und das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen überwiegend positiv, was der Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers einbringt.

Die Dividendenrendite von Azure Power Global liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,6 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.