Azure Power Global Aktie: So kann man sich irren!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen zu Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Veränderungen in der Stimmung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Für Azure Power Global wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, daher wird dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Azure Power Global liegt bei 75, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird. Insgesamt wird daher eine Bewertung von "Schlecht" für diese Kategorie vergeben.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Versorgungsunternehmen" hat die Aktie von Azure Power Global im vergangenen Jahr eine Rendite von -86,8 Prozent erzielt, was 140,49 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt 53,69 Prozent, wobei Azure Power Global aktuell 140,49 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Azure Power Global mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,27 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für die Aktie von Azure Power Global basierend auf den verschiedenen Faktoren und Bewertungskategorien.