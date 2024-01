Azure Power Global Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Weitere Suchergebnisse zu "Harmony Gold Mining Ltd.":

Die Stimmung unter den Anlegern von Azure Power Global in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die ausgewertet wurden, um eine weitere Bewertungsgrundlage für die Aktie zu erhalten. In den letzten ein bis zwei Tagen waren weder positive noch negative Themen in den Diskussionen vorherrschend, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs von Azure Power Global derzeit 1,36 USD, während der tatsächliche Aktienkurs bei 1,16 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -14,71 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1,29 USD, was einem Abstand von -10,08 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet daher "Schlecht".

Bezüglich des Relative Strength-Index (RSI) wird ein Wert zwischen 0 und 30 als „überverkauft“ und ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ betrachtet, während dazwischen als neutral gilt. Der RSI der Azure Power Global liegt bei 66,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 70,21 und wird daher als Indikator für eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau betrachtet. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten erhielt Azure Power Global insgesamt 1 Analystenbewertung, die im Durchschnitt als "Schlecht" eingestuft wurde. Dies setzt sich aus 0 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Da keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vorliegen, basiert die Kursprognose auf einem Durchschnitt von 4 USD pro Wertpapier, was einem potenziellen Aufwärtspotenzial von 244,83 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung.

Insgesamt erhält Azure Power Global somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt.

