Azure Power Global Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die Aktie von Azure Power Global hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Versorgungsunternehmen" eine Rendite von -86,8 Prozent erzielt. Dies liegt deutlich unter dem Durchschnitt von 137 Prozent. Auch im Vergleich zur Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler", die eine durchschnittliche Rendite von 50,27 Prozent erzielt hat, liegt Azure Power Global mit 137,07 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung für Azure Power Global abgegeben, da keine Kaufempfehlungen vorliegen. Es gibt jedoch auch keine Veränderungen im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 4 USD, was einer 142,42-prozentigen Steigerung des Aktienkurses entspricht. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt wird Azure Power Global von den Analysten als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Azure Power Global weisen auf eine mittlere Aktivität und kaum Veränderungen hin. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einstufung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Azure Power Global eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen und nur an zwei Tagen eine neutrale Einstellung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Azure Power Global ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Sollten Azure Power Global Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Azure Power Global jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Azure Power Global-Analyse.

Azure Power Global: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...