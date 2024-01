Azul Aktie: Was passiert jetzt?

Die technische Analyse für die Azul-Aktie zeigt, dass sie derzeit mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Dies basiert auf trendfolgenden Indikatoren wie dem 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 9,23 USD, während der letzte Schlusskurs bei 9,69 USD liegt, was einer Abweichung von +4,98 Prozent entspricht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 9,45 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +2,54 Prozent nahe am gleitenden Durchschnitt. Insgesamt erhält die Azul-Aktie also auf Basis der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Azul-Aktie in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 69,57 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche im Durchschnitt nur um 14,71 Prozent gestiegen, was einer Outperformance von +54,86 Prozent für Azul entspricht. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 149,4 Prozent hatte, liegt Azul allerdings um 79,82 Prozent darunter. Aufgrund dieser Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird der Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie zugeschrieben.

Das Anleger-Sentiment für die Azul-Aktie zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über das Unternehmen diskutiert wurde. An sechs Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen die Diskussion eher negativ geprägt war. Auch in den letzten ein, zwei Tagen überwiegen die positiven Themen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, was zu einer insgesamt positiven Bewertung für Azul führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 0 Prozent, was 5,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Azul-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, der Branchenvergleich, das Anleger-Sentiment und die Dividendenrendite, dass die Azul-Aktie derzeit mit unterschiedlichen Bewertungen bewertet wird. Während das technische Bild neutral ist, zeigt das Anleger-Sentiment eine positive Stimmung, während die Dividendenpolitik eher negativ bewertet wird.