Azul Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen zu Azul in sozialen Medien abgegeben, so die Auswertung der Redaktion. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Azul mit 9,91 USD derzeit um +5,31 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristig positiven Einschätzung. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 +7,48 Prozent, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 47,98, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 von 54,24 ergibt eine neutrale Einschätzung für einen Zeitraum von 25 Tagen. Insgesamt wird das Rating daher als "Neutral" festgelegt.

Bei der Dividendenrendite wird ein Wert von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,12 Prozent festgestellt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Zusammenfassend ergibt sich also eine überwiegend positive Anlegerstimmung, eine gute charttechnische Einschätzung, eine neutrale Bewertung basierend auf dem RSI und eine negative Einschätzung in Bezug auf die Dividendenpolitik.