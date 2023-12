Azucar Minerals Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "ALMADEX MINERALS LTD":

Die technische Analyse der Azucar Minerals-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,07 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,06 CAD liegt, was einem Unterschied von -14,29 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (0,06 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich ergibt sich, dass Azucar Minerals in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -11,16 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -13,84 Prozent und einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende bietet die Aktie von Azucar Minerals eine Rendite von 0 %, was 3,85 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Ebenso wurde über das Unternehmen nicht bedeutend mehr oder weniger diskutiert als sonst, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Azucar Minerals-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.