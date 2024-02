Azucar Minerals Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Weitere Suchergebnisse zu "ALMADEX MINERALS LTD":

Azucar Minerals hat momentan eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,45 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation konnte eine deutliche Verbesserung für Azucar Minerals in den vergangenen Wochen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, wofür Azucar Minerals ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie daher als "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Azucar Minerals in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,71 Prozent erzielt hat, während vergleichbare Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -20,23 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -15,49 Prozent im Vergleich zur Branche. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite mit -20,23 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,045 CAD der Azucar Minerals-Aktie derzeit -10 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar -25 Prozent, wodurch auch hier eine Gesamteinstufung als "Schlecht" erfolgt.