Azucar Minerals Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Azucar Minerals-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,07 CAD erreicht. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 0,06 CAD verzeichnet, was einem Unterschied von -14,29 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Im Rahmen der Charttechnik wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der aktuell bei 0,06 CAD liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Azucar Minerals-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -25 Prozent erzielt, was 13,33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,67 Prozent, und Azucar Minerals liegt aktuell 13,33 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung gegenüber der Aktie wurde auch auf sozialen Plattformen untersucht, und die Analysten stellten fest, dass die Kommentare neutral waren. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um einzuschätzen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (50 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (33,33 Punkte) deuten darauf hin, dass die Azucar Minerals-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt wird die Azucar Minerals-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Branchenvergleichs und der Stimmung der Anleger mit "Schlecht" bewertet.