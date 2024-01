Azucar Minerals Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "ALMADEX MINERALS LTD":

Der Aktienkurs des Unternehmens Azucar Minerals entwickelte sich in den letzten 12 Monaten um -9,09 Prozent. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche durchschnittlich einen Rückgang von -11,1 Prozent, was bedeutet, dass Azucar Minerals eine Outperformance von +2,01 Prozent erzielte. Der gesamte "Materialien"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von -11,1 Prozent, wobei Azucar Minerals um 2,01 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Azucar Minerals bei 0,05 CAD und ist somit 0 Prozent von dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu wird die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage als "Schlecht" angesehen, da die Distanz zum GD200 bei -28,57 Prozent liegt. Somit wird die Aktie in beiden Zeiträumen insgesamt als "Neutral" bewertet.

Was die Dividende betrifft, so kann eine Investition in die Aktie von Azucar Minerals derzeit eine Dividendenrendite von 0% erzielen, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Metalle und Bergbau eine geringere Rendite von 3,57 Prozentpunkten bedeutet. Daher fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich feststellen, dass Azucar Minerals über einen längeren Zeitraum hinweg eine durchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung aufwies. Dies deutet auf eine moderate Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was zu einer weiteren Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Azucar Minerals in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".