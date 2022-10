Azubis erhalten volle Riester-Förderung für monatlich 24 Euro

Potsdam (ots) -Auszubildende können die Riester-Förderung mit relativ niedrigen Beiträgen ausschöpfen. In Ostdeutschland lag die Ausbildungsvergütung im Jahr 2021 laut Bundesinstitut für Berufsausbildung im Monat bei 965 Euro. Im bundesweiten Gesamtdurchschnitt erhielten Auszubildende 987 Euro. Das Jahreseinkommen für ostdeutsche Auszubildende betrug somit 11.580 Euro (bundesweit 11.844 Euro). Prozentual erhöhte sich die Vergütung in Ostdeutschland gegenüber dem Vorjahr um 2,77 Prozent (bundesweit 2,5 Prozent). Der Anstieg fiel allerdings schwächer aus als in den Vorjahren. In Ostdeutschland werden nun 98 Prozent der westdeutschen Vergütungshöhe erreicht.Gerade Berufseinsteiger denken häufig, dass ihr Einkommen für die private Altersvorsorge nicht reicht. Dabei ist es der ideale Zeitpunkt, um mit dem Vermögensaufbau zu beginnen. Junge Sparer müssen zum Beispiel in Greifswald oder Leipzig durchschnittlich 463 Euro (bundesweit 474 Euro) in ihren Riester-Vertrag einzahlen, um die volle Förderung zu erhalten. Dies entspricht vier Prozent des sozialversicherungspflichtigen Vorjahresbruttoeinkommens. Der Staat zahlt von diesem notwendigen Betrag bereits 175 Euro Grundzulage. Der Auszubildende selbst muss lediglich noch die übrigen 288 Euro (bundesweit 299 Euro) aufbringen, umgerechnet also 24 Euro (25 Euro bundesweit) im Monat.Beim Start ins Berufsleben erhalten junge Riester-Bausparer unter 25 Jahren noch den Starter-Bonus von einmalig 200 Euro extra. So können sie sich zum Start über bis zu 375 Euro Zulagen freuen. Beim Vermögensaufbau sind den jungen Menschen vor allem Flexibilität und Sicherheit wichtig. Wer bereits in jungen Jahren kleine Beträge auf seinen Bausparvertrag einzahlt, schafft sich ein stattliches finanzielles Polster und sichert sich gleichzeitigvon Staat und Arbeitgeberdie staatlichen Förderungen wievermögenswirksame Leistungen, Arbeitnehmer-Sparzulage sowie Wohnungsbauprämie, die vor Kurzemdeutlich erhöht wurde und nun für mehr Menschen nutzbar ist.Pressekontakt:Ariane GreinerTel.: 0331 969 21 54Mail: ariane.greiner@lbs-ost.deOriginal-Content von: LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG, übermittelt durch news aktuell