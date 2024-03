Aziyo Biologics Inc Aktie: Das ist ein Hammer

In den letzten zwölf Monaten hat die Elutia-Aktie insgesamt 1 Analystenbewertung erhalten, von denen 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Elutia-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Elutia.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt für die Elutia-Aktie bei 2,24 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,3 USD liegt, was einer Abweichung von +47,32 Prozent entspricht. Daher erhält Elutia eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,54 USD, wobei der letzte Schlusskurs darunter liegt (-6,78 Prozent). Somit ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird Elutia daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral. An drei Tagen war die Stimmung positiv, an fünf Tagen neutral und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Elutia. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Elutia liegt bei 58,78, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 54,8 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung.

Zusammenfassend ergibt sich für die Elutia-Aktie somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf den trendfolgenden Indikatoren und dem Anleger-Sentiment.