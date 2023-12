Aziyo Biologics Inc Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Elutia einmal mit "Gut" und keinmal mit "Neutral" oder "Schlecht" bewertet. Somit erhält der Titel langfristig von institutioneller Seite aus die Bewertung "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die Analysten beschäftigen sich mit dem aktuellen Kurs von 1,95 USD und erwarten eine Entwicklung von -100 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 0 USD führt. Diese Entwicklung wird als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Elutia-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der Index ordnet der Aktie einen Wert für den RSI7 von 59,26 und einen Wert für den RSI25 von 40,48 zu, was zu einem Gesamtranking "Neutral" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Elutia eingestellt waren. Es gab insgesamt sechs positive und zwei negative Tage, sowie sechs Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt.

Die langfristige Stimmung und der Buzz rund um die Aktien werden auch als Faktor betrachtet. In diesem Fall zeigt die Aktie von Elutia eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.