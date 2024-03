Aziyo Biologics Inc Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Elutia von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben, und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut" erlaubt. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Von Analysten wurde Elutia in den zurückliegenden 12 Monaten 1 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal die Einschätzung "Neutral" sowie 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Elutia vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -100 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 0 USD. Diese Entwicklung betrachten sie als "Schlecht"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Neutral"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Elutia weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies entspricht einem "Neutral"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Elutia bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Elutia damit ein "Schlecht"-Rating.