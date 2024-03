Aziyo Biologics Inc Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Analysteneinschätzung für die Elutia-Aktie wird als "Gut" bewertet. Von insgesamt 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen in der langfristigen Meinung der Analysten liegt keine aktualisierte Bewertung aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird auf 0 USD festgelegt, was einer potenziellen Performance von -100 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 3,24 USD liegt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Meinungen zu Elutia. In den letzten Tagen drehte sich die Diskussion hauptsächlich um positive Themen, ohne negative Äußerungen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der Wert für Elutia bei 59,51, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation mit einem Wert von 55. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine neutrale Bewertung vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Elutia-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2,22 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 3,24 USD wird daher positiv bewertet. Allerdings liegt der 50-Tages-Durchschnitt bei 3,46 USD, was zu einer schlechten Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Insgesamt erhält die Elutia-Aktie gemäß der Analysteneinschätzung ein Rating von "Gut", während die Anlegerstimmung als "Gut" und die technische Analyse als "Neutral" eingestuft werden.