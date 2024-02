Aziyo Biologics Inc Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die technische Analyse der Elutia-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 2,13 USD verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie ein "Gut"-Signal erhält, da der Aktienkurs einen Abstand von +84,98 Prozent aufgebaut hat, als er bei 3,94 USD aus dem Handel ging. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 3,06 USD, was einer Differenz von +28,76 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt.

Die Analysten haben die Elutia-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was langfristig zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt. Allerdings gibt es keine aktuellen Analystenupdates zu Elutia, und das Kursziel liegt im Mittel bei 0 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent bedeutet und somit eine "Schlecht"-Einstufung ergibt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Elutia in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung der Anlegerstimmung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Elutia durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, wodurch sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung ergibt.

Insgesamt lässt sich basierend auf der technischen Analyse, den Analysteneinschätzungen, der Anlegerstimmung und dem Sentiment festhalten, dass die Elutia-Aktie eine Gesamteinstufung von "Gut" erhält.