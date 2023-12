Azimut SPA Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Azimut Spa beträgt das aktuelle KGV 7. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Azimut Spa damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet, was der Aktie eine "Neutral"-Einschätzung einbringt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Azimut Spa waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Azimut Spa daher eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Azimut Spa-Aktie sich in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 20,54 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 23,67 EUR liegt, was einer Abweichung von +15,24 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Azimut Spa eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 21,64 EUR unter dem letzten Schlusskurs von 23,67 EUR, was einer Abweichung von +9,38 Prozent entspricht. Auch auf dieser Basis wird die Azimut Spa-Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen. In Summe wird Azimut Spa auf Basis trendfolgender Indikatoren insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Finanzen" hat die Aktie von Azimut Spa im vergangenen Jahr eine Rendite von 67,88 Prozent erzielt, was 67,88 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.