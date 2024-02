Azimut SPA Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Das Sentiment und der Buzz: Bei der Einschätzung einer Aktie spielen weiche Faktoren eine wichtige Rolle, wie zum Beispiel die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität der Aktie von Azimut Spa eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Azimut Spa-Aktie daher ein "Neutral"-Wert in Bezug auf diese Faktoren.

In Bezug auf die Dividende bietet die Aktie von Azimut Spa aktuell eine Dividendenrendite von 4,27 %, was gegenüber dem Branchendurchschnitt einen Mehrertrag von 4,27 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Azimut Spa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 21,34 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 26,14 EUR liegt, was einer Abweichung von +22,49 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 24,24 EUR über dem gleitenden Durchschnitt (+7,84 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Azimut Spa-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Azimut Spa beträgt aktuell 38,89 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 30,57, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Azimut Spa-Aktie daher für den RSI mit "Neutral" bewertet.