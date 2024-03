Azimut SPA Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Der Aktienkurs von Azimut Spa hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 67,88 Prozent erzielt, was 67,88 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Finanzen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 0 Prozent, und Azimut Spa liegt aktuell 67,88 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf Dividenden können Investoren, die in die Aktie von Azimut Spa investieren, bei einer Dividendenrendite von 4,27 % einen Mehrertrag in Höhe von 4,27 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt erzielen. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral, basierend auf der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung insgesamt erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Azimut Spa beträgt aktuell 7, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.