Azimut HoldingADR-Anleger wird’s freuen!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien gegenüber Azimut Spa war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend neutral. Aus diesem Grund erhält Azimut Spa von unserer Stimmungsanalyse eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Fundamentaldaten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Azimut Spa 7. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" im Durchschnitt ein KGV von 0. Somit ist Azimut Spa aus fundamentaler Sicht weder unter- noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Azimut Spa-Aktie beträgt derzeit 20,54 EUR, was 15,24% über dem letzten Schlusskurs liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 21,64 EUR und einer Abweichung von 9,38% über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Azimut Spa somit in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Azimut Spa im vergangenen Jahr eine Rendite von 67,88% erzielt, was 67,88% über dem Durchschnitt der Branche "Finanzen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 0%. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung, die fundamentale Analyse, die technische Analyse und der Branchenvergleich zu einer neutralen bis positiven Einschätzung von Azimut Spa führen.