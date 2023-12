Azimut HoldingADR-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Stimmung unter den Anlegern von Azimut Spa in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist neutral. In den letzten zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität zeigen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vorliegt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Azimut Spa mit 4,27 Prozent über dem Branchendurchschnitt und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung für diese Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite wird durch das Verhältnis von Dividende zum aktuellen Aktienkurs bestimmt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt ebenfalls positive Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Azimut Spa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 20,45 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 23,64 EUR liegt, was einem Unterschied von +15,6 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt einen positiven Trend, wobei der letzte Schlusskurs um +11,51 Prozent über diesem Wert liegt. Auf Basis dieser Analyse wird die Azimut Spa-Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.