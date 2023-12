Azimut Exploration Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Aktie von Azimut Exploration wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet betrachtet. Mit einem KGV von 146,25 liegt der Wert insgesamt 54 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der 320,67 beträgt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie eine positive Bewertung im Rahmen der fundamentalen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Azimut Exploration-Aktie beträgt aktuell 18, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Daher wird das Wertpapier positiv bewertet. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 42,86, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie basierend auf der Analyse der RSIs eine positive Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Azimut Exploration derzeit eine Dividendenrendite von 0% auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,85%. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments im Hinblick auf die Aktie von Azimut Exploration.