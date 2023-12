Azeus Aktie: So nicht zu erwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Granite Point Mortgage Trust":

Die technische Analyse der Azeus-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 8,59 SGD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 7,45 SGD, was einem Unterschied von -13,27 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (8,74 SGD) liegt über dem letzten Schlusskurs, mit einem Unterschied von -14,76 Prozent. Aufgrund dieser Werte erhält die Azeus-Aktie ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" zeigt die Azeus-Aktie eine Rendite von 226,21 Prozent, was über 240 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -23,68 Prozent aufweist, liegt die Azeus-Aktie mit 249,89 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Azeus liegt bei 98,17, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 91 eine überkaufte Situation an, die ebenfalls ein "Schlecht"-Rating ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben kein eindeutiges Signal zur Einschätzung der Azeus-Aktie. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu einer Einstufung des Unternehmens als "Neutral" führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Azeus bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.