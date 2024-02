Azeus Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

In den letzten Tagen war die Stimmung der Anleger in den sozialen Netzwerken neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Azeus diskutiert. Infolgedessen hat die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Azeus-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 44, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis (55,26) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Azeus.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Azeus liegt derzeit bei 24,39, was bedeutet, dass die Börse 24,39 Euro für jeden Euro Gewinn von Azeus zahlt. Dies ist 22 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt von 20. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten erzielte Azeus eine Performance von 4,25 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -20,42 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +24,67 Prozent im Branchenvergleich für Azeus. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag Azeus 18,53 Prozent über dem Durchschnitt. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.