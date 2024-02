Azeus Aktie: Aufschrei, garantiert!

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

Der Aktienkurs von Azeus verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,71 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -19,8 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Azeus im Branchenvergleich um +26,52 Prozent outperformt. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -14,3 Prozent, und Azeus übertraf diesen Durchschnitt um 21,01 Prozent. Diese Überperformance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Azeus-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,55 SGD. Der letzte Schlusskurs von 8,2 SGD weicht somit um -4,09 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf der Grundlage des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (8,19 SGD) wird der letzte Schlusskurs ebenfalls als nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,12 Prozent Abweichung) betrachtet. Somit erhält die Azeus-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse weist Azeus ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,81 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 23 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "IT-Dienstleistungen" von 20. Aufgrund des vergleichsweise hohen KGV wird die Aktie als "teuer" betrachtet und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Azeus aktuell 1. Dies führt zu einer negativen Differenz von -2,48 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Azeus von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.