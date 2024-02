Azelis Aktie: Das ist erstaunlich

Die technische Analyse der Azelis zeigt, dass der aktuelle Kurs von 18,83 EUR um -7,79 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage hinweg ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -6,36 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um Azelis lassen sich über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Dabei ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität, die eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung zur Folge hat. Insgesamt wird also das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zur Bewertung der Aktiendynamik zeigt einen RSI von 43,75, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 70,45, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie also mit einem Rating von "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Azelis diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung des Anleger-Sentiments führt.