Azelis Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Azelis hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet, da der aktuelle Kurs von 20,12 EUR um +5,45 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Neutral" angesehen, da die Distanz zum GD200 bei +2,24 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt gegenwärtig 33,46 Punkte, was bedeutet, dass Azelis momentan weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,29, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Azelis für den RSI als "Neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Azelis eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Azelis, weshalb in Bezug auf das Sentiment und den Buzz eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Zusammenfassend wird Azelis für die genannten Kriterien insgesamt als "Neutral" eingestuft.