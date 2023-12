Azek Company Aktie: Die Bären zittern!

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Azek auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 9,73 Punkte, was darauf hindeutet, dass Azek momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Gut" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 15, dass Azek überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt.

Im Rahmen von 12 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Azek-Aktie wurden 9 Einstufungen als "Gut", 3 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Auch die jüngsten Analysen führen zu einem Gesamturteil von "Gut". Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten ergeben sich zu 31,33 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -18,61 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Schlecht". Insgesamt erhalten die Analysten somit ein "Neutral"-Rating für Azek.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder verändern. Bei Azek wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Azek von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch die Kommentare und Wortmeldungen der letzten Tage waren überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung somit eine "Gut"-Einstufung für Azek.