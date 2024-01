Azek Company Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die Stimmung und das Buzz: Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Im vergangenen Monat hat sich die Stimmung der Anleger zunehmend verschlechtert. Daher bewerten wir diesen Punkt als "Schlecht". Betrachten wir nun die Intensität der Diskussionen im letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenig Beachtung erfährt. Die Anleger haben über das Unternehmen nicht wesentlich mehr oder weniger diskutiert als sonst. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Azek-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Relative Stärke-Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse zur Einschätzung, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Azek. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der aktuell bei 59,95 Punkten liegt. Das bedeutet, dass Azek momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Neutral" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Azek weder überkauft noch überverkauft (Wert: 39,66). Das Wertpapier wird somit auch für den RSI25 als "Neutral" eingestuft. Azek wird damit insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Azek beläuft sich mittlerweile auf 29,58 USD. Der Aktienkurs liegt bei 37,37 USD. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +26,34 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 33,53 USD. Somit ist die Aktie mit +11,45 Prozent Abstand aus dieser Sicht ebenfalls als "Gut" einzustufen. Damit vergeben wir die Gesamtnote "Gut".

Anleger: Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Azek unterhalten. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.