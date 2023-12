Azarga Metals Aktie: Finger Weg!

Die Azarga Metals-Aktie zeigt in der technischen Analyse verschiedene Signale. Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt derzeit 100 und deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung des Signals als "Schlecht". Bei einer Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ebenfalls ein Wert von 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer erneuten Einstufung als "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt für den RSI die Bewertung "Schlecht".

Die Dividendenrendite der Azarga Metals-Aktie liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau einen geringeren Ertrag von 3,67 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In der technischen Analyse zeigt sich eine Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) um -33,33 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 0,09 CAD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Anleger-Stimmung bei Azarga Metals ist neutral, wie in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ersichtlich ist. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen analysierten Aspekte, dass die Azarga Metals-Aktie derzeit mehrheitlich negativ bewertet wird, sowohl aus technischer als auch aus Anleger-Sicht.