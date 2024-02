Aytu BioScience Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser technische Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Für Aytu Biopharma wurde der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage auf 72,41 Punkte festgelegt, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Dadurch erhält sie ein "Schlecht"-Rating. Hingegen ist der langfristige RSI auf 25-Tage-Basis neutral eingestuft.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Aytu Biopharma liegt derzeit bei 2,26 USD, was zu einer positiven Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst schloss bei 2,89 USD, was einem Abstand von +27,88 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 2,81 USD angenommen, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt lautet die Bewertung basierend auf beiden Zeiträumen daher "Gut".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Aytu Biopharma über einen längeren Zeitraum deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz hin, verbunden mit einer negativen Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich eine differenzierte Bewertung für Aytu Biopharma basierend auf verschiedenen Indikatoren und Sentiments.