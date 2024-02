Ayima ABries B Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation über Ayima hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es gab keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien, und daher wird auch die Diskussionsstärke als neutral eingestuft.

Aus fundamentaler Sicht wird die Ayima-Aktie als unterbewertet betrachtet, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 3 liegt, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 60,15 für die Softwarebranche.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Ayima-Aktie weniger positiv bewertet. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen negative Abweichungen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Dividendenrendite von Ayima beträgt 0 Prozent, was 4,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Ayima-Aktie gemischte Bewertungen in Bezug auf Sentiment, Fundamentaldaten, technische Analyse und Dividendenpolitik.